Des visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une exposition sur l'héritage du Président Ho Chi Minh se déroule au Musée Ho Chi Minh - Thua Thien Hue dans la province centrale de Thua Thien Hue.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture au soir du 10 juillet, le directeur du Musée Ho Chi Minh basé à Hanoi, Vu Manh Ha, a déclaré que l'exposition était une activité très significative, démontrant la responsabilité du musée Ho Chi Minh - Thua Thien Hue pour la préservation et la promotion des biens précieux que le Président Ho Chi Minh avait laissés au peuple vietnamien, qui sont sa pensée, sa moralité et son mode de vie.

Lors de cette exposition jusqu'au 12 juillet, 20 unités à l'intérieur et à l'extérieur du système de musées et de monuments commémorant le Président Ho Chi Minh présentent aux visiteurs les valeurs spirituelles et matérielles de l'héritage du Président Ho Chi Minh.

De plus, huit stands en plein air exposent des héritages du Président Ho Chi Minh dans des localités dont Hanoi, Cao Bang, Nghe An, Binh Thuan, Ho Chi Minh-Ville et Thai Nguyen. -VNA