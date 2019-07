La cérémonie marquant le 110e anniversaire du président Souphanouvong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une exposition intitulée "Le président Souphanouvong - ami intime du peuple vietnamien" a ouvert ses portes le 19 juillet à Hanoï.

Elle est coorganisée par les deux musées Ho Chi Minh et Kaysone Phomvihane, à l'occasion du 110e anniversaire du président Souphanouvong (le 13 juillet 2009).

Près d'une centaine d'images, de documents et d'objets sont exposés, visant à exprimer l'amitié de longue date et solide entre les deux peuples. Il s'agit également d'une activité culturelle, contribuant à resserrer la solidarité et l'amitié entre les deux Partis, deux États et deux peuples.

L'exposition est divisée en trois parties. La première porte sur le processus d'études et de travail au Vietnam du prince Souphanouvong (1920-1945). La deuxième regroupe des images et documents sur les jalons historiques importants dans les relations diplomatiques, la solidarité et l'amitié entre les deux peuples, et les relations spéciales fondées et cultivées par les Présidents Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong.

La troisième partie présente les relations d'amitié Vietnam-Laos lors de ces plus de 70 dernières années. -VNA