Photo: VOV

Hanoï (VNA) - La nature époustouflante, la vie multicolore et la culture originale de différentes régions vietnamiennes ont été retranscrites en 120 photos animées présentées à l’exposition «Promouvoir le tourisme vietnamien par le patrimoine archivistique animé» en cours à Hanoï.

Le langage magique du cinéma et de la photographie est l’outil le plus efficace pour présenter la beauté et le charme du Vietnam, ainsi que ses potentiels touristiques au monde, a déclaré Hà Van Siêu, directeur adjoint du département général du Tourisme national.

«Ces photos animées éveillent la curiosité des visiteurs et les incitent à faire une recherche sur l’histoire et les anecdotes d’une province ou d’une culture, voire à s’y rendre. C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de proposer les photos animées comme support de promotion touristique», a-t-il expliqué.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la 25e conférence de l’Association des Instituts d’archives audiovisuelles de l’Asie du Sud-Est – Pacifique (SEAPAVAA), organisée par le Vietnam au sujet de «Les archives audiovisuelles dans un monde en pleine mutation».

Clôture : le 27 juin. -VOV/VNA