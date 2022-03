L'exposition de réalité virtuelle VR360. Photo : le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement

Hanoï (VNA) - En réponse à la campagne l’Heure pour la Terre (Earth Hour) 2022 lancée dans le monde entier par le Fonds mondial pour la nature (WWF) sur le thème "Façonner l'avenir- maintenant ou jamais", le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement organise une exposition de réalité virtuelle VR360 intitulée " Façonner l'avenir " basé sur une plate-forme technologique numérique.

Les gens peuvent visiter cette exposition en accédant au site Web : trienlamgiotraidat.vn. L'exposition compose de 5 salles principales avec plus de 100 peintures et vidéos, véhiculant des images et des messages significatifs sur le changement climatique et les actions humaines à la fois positives et négatives qui affectent le milieu vivant et la Terre.

A travers l'exposition, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement souhaite que chaque citoyen, chaque entreprise et toute la société s'unissent pour réduire la charge sur l'environnement et la nature. Le ministère souhaite également contribuer à sensibiliser auprès du public sur les économies d'énergie, sur la lutte contre le changement climatique par des actions simples, notamment l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation d'énergies propres et renouvelables pour une Terre verte.

En réponse à l’Heure pour la Terre 2022, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement propose aux organes, organisations et individus de mener ensemble l'action : « Éteindre les lumières et les équipements électriques inutiles » de 20h30 à 21h30 le 26 mars.-VNA