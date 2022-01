Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (7 janvier) et du 5e anniversaire du Partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde (9 septembre), l'Agence vietnamienne d'information (VNA) coopère avec l'ambassade de l'Inde au Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Inde pour organiser une exposition de photos en ligne intitulée "Vietnam - Inde : 50 ans de coopération".

Le Vietnam et l’Inde entretiennent des relations d’amitié traditionnelle de longue date établies par le Président Hô Chi Minh et le Premier ministre Jawaharlal Nehru, et cultivées par les générations de dirigeants et les habitants des deux pays.

L'exposition présente 50 photos documentaires noirs et blancs et en couleur, reflétant honnêtement et vivement l'amitié, la solidarité et la coopération de plus en plus étroite entre les peuples des deux pays.

Les photos noirs et blancs présentent au public les images émotionnels des relations entre les deux pays dès le premier jour de leur établissement, dont la rencontre entre le Président Ho Chi Minh et le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru en visite d’amitié au Vietnam, le 17 octobre 1954, l’accueil du peuple de Hanoï du président indien Prasad en visite d’amitié au Vietnam, le 22 mars 1959…

En visitant l'exposition à https://link.gov.vn/TLAVNAD (en vietnamien) et https://link.gov.vn/PICVNAD (anglais), les spectateurs peuvent revenir aux jalons importants dans les relations entre le deux pays comme la cérémonie de signature d’un document pour porter les relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique » et puis de «Partenariat stratégique intégral», la participation du président indien Ram Nath Kovind à la sixième session de la 14e Assemblée nationale, les activités de coopération économique, de défense, de diplomatie interpersonnelle,…

La cérémonie d'ouverture de l'exposition a vu la présence des représentants de la Commission des relations extérieures du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), du ministère des Affaires étrangères, de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et de l'Association d'amitié Vietnam-Inde.

S'adressant à l'ouverture de l'exposition, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a déclaré que la VNA et ses co-organisateurs souhaitaient mettre en lumière les jalons historiques de l'amitié traditionnelle de longue date entre les deux pays ainsi que le partage mutuel entre les deux peuples tout au long des cinq dernières décennies.

Partageant le même point de vue, l'ambassadeur de l'Inde au Vietnam Pranay Verma a estimé que cette exposition de photos capturait les relations bilatérales profondes et l'étroite amitié des deux pays. Les valeurs et les intérêts partagés ainsi que la confiance et la compréhension mutuelle ont fait du Vietnam un partenaire important de l'Inde dans la coopération bilatérale, régionale comme mondiale.

Le diplomate indien Pranay Verma a exprimé sa conviction que dans les 50 ans, l'amitié étroite entre les deux peuples sera de plus en plus renforcée et les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Inde atteindront de nouveaux sommets.

L'exposition se déroule du 7 au 11 janvier 2022. -VNA