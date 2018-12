Le journaliste cubain Perfecto Romero Ramirez, fondateur de l'UPEC, a pris toutes les 36 photos exposées à cette occasion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une collection de photos sur les deux dirigeants de la révolution cubaine Che Guevara et Fidel Castro a été exposée le 3 décembre à Hanoï à l’occasion de la visite de la délégation de l’Union des journalistes de Cuba (UPEC) au Vietnam du 2 au 8 décembre.

Les photos ont été prises par le journaliste cubain Perfecto Romero Ramirez, fondateur de l'UPEC.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Ho Quang Loi, vice-président de l'Association des journalistes du Vietnam (VJA), a souligné les sentiments et l’attention approfondie que Che Guevara et de Fidel Castro accordaient au Vietnam.



Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 2 décembre 1960, le Vietnam et Cuba se tiennent côte à côte au cours de la lutte pour l'indépendance et la liberté du pays, ainsi que dans l’œuvre d’édification et de défense nationales aujourd’hui de chaque pays, a-t-il déclaré.



L’amitié et la solidarité sont un patrimoine précieux partagé par les deux Partis et les deux peuples, a-t-il noté.



Selon Ho Quang Loi, l'UPEC et la VJA ont officiellement signé l'accord de coopération bilatérale le 21 décembre 2014, ouvrant une nouvelle période dans l’échange entre journalistes vietnamiens et cubains, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à resserrer les relations diplomatiques entre les deux pays.



Dans le cadre de cet événement, le journaliste cubain Perfecto Romero Ramirez, âgé de 82 ans a eu un échange avec ses collègues vietnamiens.

Après avoir écouté les récits de Fidel Castro sur le Vietnam, il a toujours souhaité visiter le pays pour exprimer ses sentiments au peuple vietnamien héroïque.



À cette occasion, l'UPEC et le journaliste Perfecto Romero Ramirez ont offert les 36 photos exposées à la VJA. –VNA