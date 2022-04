Le vernissage de l'exposition "Empreintes de Ho Chi Minh" à Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – La Bibliothèque de la ville de Can Tho, en collaboration avec la Maison d’édition politique nationale Su thât (Vérité) et le service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, a inauguré le 27 avril une exposition de livres thématiques intitulée "Empreintes de Ho Chi Minh".

Cette manifestation est organisée en l’honneur du 47e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, du 132e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh et de la Journée vietnamienne du livre et de la culture de lecture.

Durant jusqu’au 21 mai, l’exposition présente plus de 800 livres sur la vie et la carrière révolutionnaire du Président Ho Chi Minh. Ce sont des publications précieuses, aidant les cadres, membres du Parti et les gens, en particulier les jeunes, à mieux comprendre la vie pour la nation et le peuple du Président Ho Chi Minh.

Outre visiter l’exposition en présentiel, les lecteurs peuvent également accéder à la version numérique des livres dans la collection "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh » sur le site à l’adresse livre stbook.vn -VNA