Photo : Vinexad

Hanoï (VNA) - L'exposition commerciale internationale du Zhejiang 2022 et la 10e Foire des produits d’exportation du Zhejiang auront lieu du 28 au 30 septembre à Hanoï, en présentiel et en ligne.

Organisées par le Service du commerce de la province chinoise du Zhejiang (Chine), la Sarl des expositions internationales YuanDa et la Société par actions de publicité et des foires commerciales (Vinexad), ces activités rassembleront une centaine de fabricants présentant machines et équipements, textile-habillement, matières premières et accessoires pour la filière textile, électronique et produits électroménagers… sur une superficie totale de 4.000 m².

De plus, sont prévus un séminaire sur l’e-commerce, un échange de vues sur la promotion du commerce international et la connexion commerciale entre le Vietnam et la Chine dans le nouveau contexte…

Organisée pour la première fois en 2011, la Foire des produits d’exportation du Zhejiang est considérée comme une passerelle entre cette province chinoise et le Vietnam afin de renforcer les échanges économiques et culturels et la coopération multiforme. -VNA