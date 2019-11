Le séminaire ''L’EVFTA et la transformation numérique : un nouveau chapitre pour les exportations vietnamiennes'', le 21 novembre à Hanoï. Photo: VOV

Hanoi (VNA) – « L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) et la transformation numérique : un nouvelle chapitre pour les exportations vietnamiennes » était le thème d’un séminaire organisé le 21 novembre à Hanoï.

Cet événement est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) en collaboration avec le groupe Alibaba et la société d’investissement et de technologies OSB.

Il a fourni aux participants des informations sur l’EVFTA, des tendances de transformation numérique, le rôle de l’e-commerce dans le développement des marchés.

Les participants ont discuté des solutions pour aider des exportateurs vietnamiens à s'adapter à l'évolution du commerce international avant de partager leurs expériences en matière de promotion de leur label sur le site de vente en ligne alibaba.com ainsi que de promotion de l’e-commerce pour tirer parti de l'EVFTA.

L'EVFTA, qui a été officiellement signé, ouvre une nouvelle porte et crée une motivation pour le développement économique du Vietnam en général et des exportations nationales en particulier, a déclaré Doan Duy Khuong, vice-président de la VCCI.

Après la mise en œuvre, l’EVFTA supprimera immédiatement 85,6% des lignes tarifaires, ce qui représente 70,3% du chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam vers l'Union européenne.

Par ailleurs, le fort développement de l’e-commerce permet aux entreprises vietnamiennes d’élargir leurs marchés à l’export et d’accélérer leur intégration à l’économie mondiale. -VNA