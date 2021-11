Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le chiffre d'affaires total à l'exportation du Vietnam pourrait enregistrer une croissance annuelle moyenne de plus de 7 % et atteindre plus de 535 milliards de dollars d'ici 2030, selon un rapport de la banque Standard Chartered publié le 30 novembre.

Selon ce rapport, 41% des entreprises internationales interrogées explorent actuellement des activités de production au Vietnam ou prévoient de s'y installer ces 5 à 10 prochaines années. Cela montre que le Vietnam sera l'un des principaux moteurs de la croissance du commerce mondial les 10 prochaines années.

Selon Michele Wee, directrice générale de Standard Chartered Vietnam, l'intégration croissante à l'économie mondiale à travers divers accords de libre-échange tels que ceux entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), ou entre le Vietnam et le Royaume-Uni..., apporte de nombreux avantages au pays. En outre, elle permet au Vietnam de dynamiser ses exportations, de renforcer ses chaînes de valeur dans tous les domaines et de créer des emplois nécessitant des compétences plus élevées. -VNA