Hanoï (VNA) - Avec une croissance continue ces dernières années, la part du marché de l'ASEAN dans les exportations totales de pangasius du Vietnam est désormais presque équivalente à celle de l'UE.



Selon la Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), de janvier à fin septembre 2022, les exportations de pangasius vers le marché de l'ASEAN sont estimées à plus de 152 millions d’USD.



Les principaux marchés de l'ASEAN comprennent la Thaïlande, les Philippines et Singapour. La Thaïlande représente à elle seule 3,6% du total. Les exportations de pangasius vers ce marché du 1er janvier à la fin du 3e trimestre 2022 ont atteint plus de 70 millions d’USD, 81% en un an.



Exceptionnellement en septembre, le marché philippin a connu une hausse de 5 par rapport à la même période de l’an dernier. Au 3e trimestre, les exportations de pangasius vers ce marché ont augmenté de 92% pour atteindre plus de 25 millions d’USD, soit 1,3% du total.



Classé 2e en termes de consommation de pangasius vietnamien au sein de l’ASEAN, Singapour en a importés pour plus de 28 millions d’USD en 9 mois, 56%. Les exportations de pangasius vers ce marché en septembre ont plus que triplé.



Malgré une proportion modeste, d'autres pays de l'ASEAN comme le Cambodge, l'Indonésie et le Laos ont tous eu tendance à augmenter fortement l'importation de pangasius vietnamien, avec un taux de croissance de 3 à 23 fois.



Avec le taux de croissance actuel, l'ASEAN a tendance à occuper une plus grande part des exportations de pangasius, et dépassera peut-être l'UE dans un proche avenir. - CPV/VNA

