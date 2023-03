Kuala Lumpur, 10 mars (VNA) – La valeur d'exportation du caoutchouc et des produits en caoutchouc malaisiens ont totalisé 35,98 milliards de RM (7,96 milliards de dollars) l'année dernière, a déclaré le Conseil malaisien du caoutchouc (MRC).

Photo: The Star

Dans un communiqué du 8 mars, le MRC a déclaré que les exportations de caoutchouc étaient évaluées à 8,82 milliards de RM tandis que le chiffre d'affaires des exportations de produits en caoutchouc s'élevait à 27,16 milliards de RM.Avec une valeur de 19,04 milliards de RM, les gants en caoutchouc restent le principal contributeur à l'exportation de produits en caoutchouc, représentant 70,1% de la part totale en 2022.La Malaisie a exporté une large gamme de gants en caoutchouc, notamment pour des applications dans les secteurs médical, industriel, des salles blanches et de la restauration, a-t-il indiqué.Le Conseil a déclaré qu'en plus des gants, d'autres produits en latex, comprenant des fils, des préservatifs, des cathéters et des produits en mousse, ont augmenté de 29,1% d'une année sur l'autre avec une valeur d'exportation totale de 2,38 milliards de RM.La forte croissance indique que l'industrie malaisienne des produits en latex se diversifie et s'étend au-delà des gants, qui ont traditionnellement dominé les exportations de produits en latex du pays avec une part d'environ 95 %, a-t-il noté.- VNA