Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les États-Unis demeurent un marché prometteur pour les exportations vietnamiennes, a déclaré Bui Huy Son, ministre conseiller au commerce du Vietnam aux États-Unis, lors d'une session de consultation sur les exportations vers les États-Unis, organisée virtuellement le 30 novembre par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Selon Bui Huy Son, les États-Unis importent davantage de produits agricoles, de nourriture et de meubles en bois vietnamiens. Entre 2021 et 2025, leur demande de produits alimentaires et agricoles continuerait d'augmenter.

Au cours des derniers mois de cette année, les perspectives des exportations de meubles en bois vers les États-Unis sont brillantes grâce aux fêtes de fin d’année, a-t-il indiqué.

Le directeur adjoint de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, Le Hoang Tai, a souligné que l'économie américaine se redressait fortement avec une croissance du Produit intérieur brut de 4,9% au troisième trimestre de cette année. Malgré la pandémie, le commerce bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis est sur le point d'atteindre 100 milliards de dollars en 2021.

Comme les achats en ligne sont de plus en plus populaires, plusieurs participants ont suggéré d'exploiter les principaux sites de commerce électronique tels qu'Amazon pour présenter des produits vietnamiens. Par conséquent, les entreprises doivent faire la différence via des stratégies de conception ou de marketing.

Afin d'aider les produits vietnamiens à avoir un meilleur accès au marché américain, les experts ont conseillé aux entreprises vietnamiennes de prêter une attention particulière à l’origine des matières premières, d'intensifier la promotion commerciale, de mettre en place un système de distribution, de renforcer l'utilisation de technologies de pointe et d’établir des liens actifs avec les associations des entreprises d’origine vietnamienne dans les États américains.-VNA