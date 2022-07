Phnom Penh, 25 juillet (VNA) - Les exportations totales du Cambodge vers les autres pays membres du Partenariat économique global régional (RCEP) ont totalisé 3,28 milliards de dollars au premier semestre 2022, en hausse de 10% sur un an, selon le ministère cambodgien du Commerce.

Les trois principaux importateurs du Cambodge au cours de la période étaient le Vietnam, la Chine et le Japon, avec des valeurs d'exportation atteignant respectivement 1,17 milliard de dollars, 612 millions de dollars et 542 millions de dollars.Les exportations du Cambodge vers les pays membres du RCEP au premier semestre ont représenté 28,8% du chiffre d'affaires total des exportations du pays.Parallèlement, le chiffre d'affaires total d'import-export entre le Cambodge et les pays du RCEP a culminé à 16,24 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport à la même période l'an dernier.Penn Sovicheat, sous-secrétaire d'État et porte-parole du ministère cambodgien du Commerce, a affirmé que le RCEP, qui est entré en vigueur le 1er janvier de cette année, est un facteur contribuant aux exportations du Cambodge au cours des six premiers mois de 2022.Selon le gouverneur de la Banque nationale du Cambodge (NBC), Chea Chanto, l'économie du pays d'Asie du Sud-Est devrait croître de 5,3 % en 2022, principalement grâce à l'augmentation des exportations de vêtements, de sacs et de chaussures, une bonne performance de l'industrie de la construction et de l'immobilier, l'agriculture croissante et la relance du tourisme.L'accord de libre-échange RCEP comprend 15 pays d'Asie-Pacifique, dont 10 États membres de l'ASEAN, et leurs cinq partenaires commerciaux, à savoir la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il a formé la plus grande région commerciale du monde, représentant environ 30% du PIB mondial, 28% du commerce mondial et 32,5% de l'investissement mondial.- VNA