Hanoi (VNA) - Le pays vise à atteindre 10 milliards de dollars d’exportation de produits aquatiques en 2020, soit une hausse 6,3% en glissement annuel, a-t-on appris lors d’une conférence de bilan des activités de 2019 et de missions pour l’année prochaine de la Direction des pêches (ministère de l’Agriculture et du Développement rural) tenue le 26 décembre à Hanoi.

Des crevettes transformées pour l'exportation. Photo: VNA

En 2020, la pêche et la production aquicole devront atteindre 8,2 millions de tonnes, soit une hausse de 0,6% sur un an. La production des pangasius et des crevettes sera respectivement de 1,42 million de tonnes et 850.000 tonnes.

Trân Dinh Luân, chef de la Direction des pêches, a fait savoir que le secteur aquicole continuera d’appliquer des mesures concrets pour un développement durable.

En 2019, la pêche et la production aquicole ont atteint 8,15 millions de tonnes, soit une hausse de 4,9% sur un an. Les exportations sont estimées à 8,6 milliards de dollars. -VNA