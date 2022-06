Hanoi (VNA) - Bien que les exportations de riz du Vietnam soient confrontées à de nombreux défis, elles devraient augmenter fortement au cours des 6 derniers mois de 2022.

Photo: Doanhnghiepvn

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, si de janvier à avril environ 500.000 tonnes ont été exportées en moyenne mensuelle, en mai, le volume a considérablement augmenté, atteignant 800.000 tonnes pour une valeur de 386 millions de dollars. Au total, les exportations de riz au cours des 5 premiers mois de 2022 ont atteint 2,86 millions de tonnes et 1,39 milliard de dollars, en hausse 10,3% en volume.Avec l'augmentation de la demande sur les marchés, il est prévu que les exportations nationales continueront d'augmenter fortement au cours des derniers mois de l'année, en particulier vers les Philippines et la Chine. La raison en est que la production en Chine a été réduite à cause des inondations et que les stocks des Philippines chutent fortement.Face aux fortes fluctuations de la demande mondiale, le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit que les exportations nationales en 2022 atteindront plus de 6,4 millions de tonnes, soit 200.000 à 300.000 tonnes de plus qu'en 2021.Selon Nguyen Quoc Toan, directeur du Département de la transformation des produits agricoles et du développement des marchés, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré: "Les exportations de riz sont très actives en raison de la forte demande de marchés tels que la Chine et le Bangladesh, l'Iran et le Sri Lanka. En outre, les exportations vers l'UE devraient fortement augmenter en 2022 grâce aux incitations de l'accord de libre-échange UE-Vietnam".Cependant, il existe également de nombreuses difficultés et défis, en particulier en Chine, car les douanes chinoises appliquent des réglementations d’import-export plus strictes.La grande difficulté, c'est que l'Afrique, marché moyen mais potentiel, s'est tournée vers l'achat de riz indien pour bénéficier de prix et de frais de port moins élevés, même si la qualité du riz indien est moindre que celle du riz vietnamien.- CPV/VNA