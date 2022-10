Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des neuf premiers mois, la valeur totale d’import-export de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques est estimée à près de 74,7 milliards de dollars, soit une hausse de 10,7% sur un an, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Plus précisément, le pays a exporté pour environ 40,8 milliards de dollars de ces produits, et importé pour environ 33,9 milliards de dollars, soit une hausse respective de 15,2% et de 5,7% par rapport à la même période de l’an dernier. Ainsi, le secteur a affiché un excédent commercial d’environ 6,9 milliards de dollars, deux fois plus qu'à la même période de l'an dernier.

Les produits agricoles principaux ont rapporté plus de 16,8 milliards de dollars (+7,5%) ; les produits sylvicoles principaux, 13,3 milliards (+10,8%) ; les produis aquatiques, plus de 8,5 milliards (+38%), et les produits d’élevage, 265,5 millions de dollars (-18,4%).

Les groups de produits affichant une valeur d’exportations de plus de 2 milliards de dollars pendant cette période étaient le café, le caoutchouc, le riz, les fruits et légumes, la noix de cajou, les crevettes, les produits en bois.

Les Etats-Unis sont demeurés le premier débouché de ces produits vietnamiens avec un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 10,5 milliards de dollars, soit 25,8% des parts de marché. La Chine occupe la deuxième place avec environ 7,4 milliards de dollars, et le Japon, la troisième, avec plus de 3,1 milliards de dollars. -VNA