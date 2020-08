Hanoi (VNA) - La valeur des exportations du Vietnam entre janvier et juillet a atteint environ 146 milliards de dollars, soit une hausse légère de 0,2% par rapport à la même période en 2019, selon l'Office général des statistiques.

Photo : VNA

Le secteur économique intérieur a été considéré comme un contributeur clé à la croissance des exportations nationales au cours de sept premiers mois, rapportant 50,76 milliards de dollars, soit une forte croissance de 13,5%, tandis que le reste des investissements étrangers a enregistré une baisse de 5,7 %, en raison de aux impacts du COVID-19.Les États-Unis sont le plus grand marché au Vietnam jusqu'à présent, avec une valeur de près de 38 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 15%, suivis par la Chine avec 23,5 milliards de dollars, soit une croissance de 18,4%.Pendant ce temps, les marchés qui ont connu une baisse du chiffre d'affaires à l'exportation comprenaient l'Union européenne (en baisse de 5,9%), l'ASEAN (15,4%), le Japon (5%) et la République de Corée (0,4%).En revanche, la valeur des importations au cours des sept premiers mois de l'année a totalisé 139 milliards de dollars, soit une baisse de 2,9%.Avec ce chiffre, l'excédent commercial du Vietnam entre janvier et juillet a atteint 6,5 milliards de dollars.La Chine, la République de Corée, l'ASEAN, le Japon, les États-Unis et l'UE sont les principaux marchés d'importation du Vietnam. - VNA