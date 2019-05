Photo: Vneconomy

Hanoi (VNA) - Le Japon est le seul parmi les principaux marchés d'importation de crevettes du Vietnam à enregistrer une bonne croissance, selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam.



Les exportations vietnamiennes de crevettes au Japon ces dernières années ont augmenté grâce à la demande de consommation soutenue et aux avantages découlant des accords commerciaux entre le Vietnam et le Japon.



Au premier trimestre, le Vietnam a exporté vers le marché japonais pour 121,7 millions d’USD de crevettes (+1,4% en un an), faisant de ce pays le 2ème débouché des crevettes vietnamiennes. Au 2e trimestre, les exportations devraient augmenter d'environ 5%, pour atteindre environ 297,9 millions d’USD.



Depuis de nombreuses années, le Vietnam maintient sa position de leader en matière d'approvisionnement de crevettes au Japon. L'Accord de libre-échange entre l'ASEAN et le Japon (AJCEP) et l'Accord de libre-échange Vietnam-Japon (VJEPA) ont contribué à dynamiser les exportations vietnamiennes de produits aquatiques au Japon. En vertu de l'engagement pris par le Japon vis-à-vis du Vietnam dans le VJEPA, depuis le 1er avril 2019, certaines crevettes en provenance du Vietnam sont exonérées de droits de douane.



Outre les accords de libre-échange Vietnam-Japon et ASEAN-Japon, l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) aidera également la crevette vietnamienne à accroître sa présence sur ce marché. Selon les engagements du Japon auprès du CPTPP, la plupart des produits aquatiques phare du Vietnam, dont crevettes surgelées et crevettes transformées, bénéficieront d'une suppression de taxe après l’entrée en vigueur de l'accord. -CPV/VNA