27 produits d’exportation ont rapporté un milliard de dollars chacun en cinq mois. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a compté 27 articles avec un chiffre d’affaires à l’exportation supérieur à un milliard de dollars en cinq mois, contre 23 à la même période de l'année dernière, a déclaré Dô Thang Hai, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce.

Le chiffre d’affaires à l’export en mai a augmenté de 18,1% par rapport à la même période de 2021. Pour les cinq premiers mois, le montant a enregistré une hausse de 16,7% en un an, a-t-il précisé.

La valeur des exportations des entreprises à capital 100% vietnamien a progressé de 21,3%, soit plus que la croissance des exportations du secteur des entreprises issues d'investissements directs étrangers (15,1%, y compris pétrole brut).

Cela, selon Dô Thang Hai, illustre la reprise rapide des entreprises locales ainsi que celle des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Il a toutefois indiqué que les entreprises étaient confrontées à une multitude de difficultés en raison de la flambée des coûts de production, dont ceux du transport et de l'entreposage, et des prix des matériaux.

De plus, des compagnies issues d’investissement direct étranger (IDE) comme Samsung et Electronics ont diminué la production de certains articles compte tenu de la baisse de la demande, a-t-il dit.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'efforcera d'aider les entreprises à tirer parti des accords de libre-échange (ALE) afin d'accélérer les exportations et stimuler la consommation intérieure, a affirmé Do Thang Hai.

Le ministère examinera également et proposera des mesures pour réduire les taxes et les redevances, ou des solutions pour soutenir les entreprises touchées par la flambée des prix de certains biens, a-t-il précisé. -VNA