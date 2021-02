Des conteneurs de la société Meet More sont prêts à l'exportation. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Les activités de production ont repris ce mercredi à Hô Chi Minh-Ville.

Lê Bich Loan, directrice adjointe de la Zone de hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville, précise: «Beaucoup d’entreprises sont restées actives pendant le Têt. Le premier jour de reprise du travail, les salariés ont dû remplir une déclaration de l'état de santé afin de prévenir tout risque de contamination au coronavirus.»

De nombreuses entreprises de Hô Chi Minh-Ville ont livré ce mercredi de premiers lots de marchandises de l'année à leurs partenaires. La société Meet More a exporté trois conteneurs de café et de fruits vers les États-Unis, la Russie et l’Inde. Son directeur exécutif Nguyên Ngoc Luân affirme: «En 2021, nous entendons élargir nos marchés et diversifier nos produits. Nous avons présenté à notre clientèle quatre nouveaux produits dont le café aux haricots verts.»

En 2020, la Zone de hautes technologies de la mégapole du Sud se fixe l’objectif d’exporter pour 25 milliards de dollars de marchandises contre les 21 milliards réalisés en 2020.-VOV/VNA