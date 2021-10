Hanoi (VNA) - Selon des données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, depuis janvier, les exportations de produits de l'élevage ont atteint 294,4 millions de dollars, en hausse de 15,2% par rapport à la même période de 2020, et ce malgré l'impact du Covid-19.

Dans l'usine de transformation des oeufs de la société DTK Phu Tho. Photo: cafef Dans l'usine de transformation des oeufs de la société DTK Phu Tho. Photo: cafef

Le lait et les produits laitiers tiennent le haut du pavé avec 87 millions de dollars, +20,9% par rapport à la même période en 2020. Une forte hausse en glissement annuel a été notée sur des marchés tels que l'Irak, le Cambodge et les Philippines.



Pendant cette même période, les exportations de miel ont connu une progression de 65,2% atteignant une valeur de 83 millions de dollars, dont 91% vers les Etats-Unis.

Viennent ensuite les viandes de bétail et de volaille, respectivement 76 millions (+18,2% en glissement annuel) et 15,2 millions (+11,6%). La Chine, Hong Kong (Chine), la République de Corée et la Thaïlande constituent des débouchés principaux.

Les cocons de soie, les œufs, les plumes et produits dérivés ont aussi été vendus à des prix élevé.

Malgré une croissance considérable et continue, la valeur d’exportation des produits de ce secteur est encore modeste parce que la transformation des produits est encore limitée.

De janvier à septembre, les exportations de miel ont connu une progression de 65,2% atteignant une valeur de 83 millions de dollars. Photo: dongthap.gov.vn

Selon le Département de la transformation et du développement des produits agricoles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, fin mai 2021, le Vietnam comptait 2.288 établissements d’élevage et de transformation, chaînes de production fermées, et zones indemnes d'épizooties répartis dans 54 provinces et villes du pays. Cependant, les usines de transformation disposant de technologies avancées et d'une automatisation élevée ne sont pas nombreuses.



De plus, l'alimentation animale représente 65% des coûts de production de l'industrie de l'élevage. Une grande partie des matières premières pour la production d'aliments pour animaux doit être importée, ce qui augmente les coûts de production et fait baisser la compétitivité des produits.



Selon Nguyen Quoc Toan, directeur du Département de la transformation et du développement des produits agricoles, les pays importateurs ont des exigences très élevées pour les produits d’élevage, notamment l’origine et la qualité.



Afin d'exporter des produits animaux, le Vietnam doit s'assurer du respect des réglementations internationales, notamment celles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).



Selon les experts, il est nécessaire de s'assurer que les produits d’exportation se trouvent dans les zones indemnes d'épizooties certifiées par l'OIE. Actuellement, le Département de la santé animale se coordonne avec les localités pour mettre à niveau les zones indemnes de maladie conformément aux normes de l'OIE. -CPV/VNA