Vaccin contre la peste porcine africaine de la société NAVETCO. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon Nguyen Van Long, directeur du Département de la santé animale, les Philippines ont importé 300.000 doses de vaccin contre la peste porcine africaine du Vietnam et les utilisent.



D'ici octobre, le Vietnam exportera 2 millions de doses de vaccin contre la peste porcine africaine vers les Philippines et l'Indonésie.



Actuellement, le Vietnam dispose de deux types de vaccins contre la peste porcine africaine ayant obtenu des certificats pour être mis en circulation, à savoir NAVET-ASFVAC de la société par actions centrale de médecine vétérinaire NAVETCO et AVAC ASF LIVE de la société par actions AVAC Vietnam.-VNA