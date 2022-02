L'UE est le plus grand marché d'exportation de café du Vietnam. Photo d'illustration: Congthuong

Hanoï (VAN) - Les exportations de produits agricoles clés du Vietnam tels que café, noix de cajou, caoutchouc, fruits et riz… vers l'UE devraient continuer de croître fortement en 2022.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit que le café, les noix de cajou, le caoutchouc, les fruits, le poivre, le riz et le thé continueront d'être les principaux contributeurs au total des exportations de produits agricoles vers l'UE et connaîtront une forte croissance ces cinq prochaines années.



En particulier, le café continuera de profiter du taux d'imposition de 0% dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) pour augmenter sa part de marché dans la demande totale de l'UE de 10 milliards de dollars par an.



La demande en noix de cajou sur les deux plus grands marchés de l'UE - les Pays-Bas et l'Allemagne - a continué d'augmenter fin 2021 en raison de la forte demande de l'industrie agroalimentaire et de la demande finale des consommateurs.



Cela montre une perspective positive des exportations de noix de cajou vers l'UE en 2022. En particulier, avec la réduction de la taxe sur les produits à base de noix de cajou profondément transformés à 0% dans le cadre de l'EVFTA, le chiffre d'affaires des exportations de noix de cajou offrira de nombreuses opportunités pour maintenir à environ 6% en valeur le taux de croissance dans le marché européen.



Bien que les exportations de caoutchouc aient été fortement affectées par l'épidémie de Covid-19, les prix restant élevés et ne montrant aucun signe de ralentissement, les exportations de caoutchouc devraient être exportées vers l'UE et continuer à réaliser un bon chiffre d'affaires en 2022.



En particulier, les fruits sont l'un des produits potentiels sur lesquels le Vietnam doit se concentrer pour exploiter les avantages de l'EVFTA, contribuant ainsi à promouvoir les exportations vers l'UE.



La demande de fruits augmente de jour en jour dans l'UE en raison de leurs bienfaits sur la santé. Les fruits potentiels sur le marché européen dans un avenir proche comprennent le tamarin frais, le jacquier, le litchi, la prune, le fruit de la passion, le fruit du dragon, la goyave, la mangue, le mangoustan...



Notamment, dans le cadre de l'EVFTA, les pays européens s'engagent à éliminer les droits de douane sur les produits à base de poivre dès l'entrée en vigueur de l'accord, notamment pour les produits transformés qui avaient auparavant un taux d'imposition de 5 à 9 %. Ainsi, les exportations de poivre du Vietnam font face à de nombreux avantages sur ce marché. En outre, le fait que les investisseurs européens envisagent de déplacer leurs usines de transformation au Vietnam pour profiter de matières premières et de main-d'œuvre bon marché créera une force motrice pour promouvoir les exportations vers divers marchés de l'UE. Il est prévu qu'en 2022, les poivre noir et poivre blanc non moulus continueront d'être les deux gammes de produits représentant la principale proportion d'exportation de cet article.



Pour le riz, selon l’Association alimentaire vietnamienne (VFA), les exportations nationales de riz en 2022 vers l'UE atteindront au moins 60.000 tonnes grâce à l’amélioration de la qualité.



En outre, le riz vietnamien compte déjà un certain nombre de clients traditionnels en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne.



En général, les exportations de riz vers l'UE en 2022 maintiennent toujours une bonne croissance.



En particulier, avec le quota de 80.000 tonnes de taux d'imposition préférentiel de 0% de l'EVFTA non rempli en 2021, ainsi que la tendance à la hausse de la consommation de riz dans l'UE en raison de la popularité de la nourriture asiatique, s'il est proactif dans l'approvisionnement, l'exportation de riz vers l'UE promet d'avoir plus d'opportunités dans les temps à venir. -CPV/VNA