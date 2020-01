Photo: Vietnamnet

Hanoï (VNA) - Avec près de 1,78 milliard d’USD d’importations de fruits en 2019, le secteur national des fruits a toujours enregistré un excédent commercial de près de 2 milliards.

Selon le Département d’import-export, du ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2019, le pays a importé pour 1,775 milliard d’USD de fruits, soit une hausse légère de 1,8% en un an. La Thaïlande est le principal marché d'importation avec près de 465 millions d’USD (-26,8%). Viennent ensuite la Chine, les États-Unis et l'Australie.



Les exportations ont connu une légère baisse par rapport à l’année dernière pour se chiffrer à 3,765 milliards d’USD. La raison est l’insuffisante adaptation des entreprises nationales au plus grand marché d'exportation de produits agricoles - la Chine.



Depuis mi-2018, la Chine a mis en place de nombreuses réglementations strictes pour les produits agricoles et aquatiques importés. En conséquence, les exportations de nombreux produits agricoles vers ce marché ont fortement chuté, dont les fruits qui ont baissé de 14,2% pour s'établir à 2,24 milliards d’USD.



Certains marchés ont tout de même maintenu une progression décente. Ainsi, les exportations vers l'ASEAN ont augmenté de 26,6%, atteignant 146,4 millions d’USD ; aux États-Unis, 124,6 millions (+10,7%) ; dans l’UE, 121,7 millions (+32,2%). Il s'agit d'un signe positif indiquant que les entreprises du secteur des fruits surmontent progressivement leurs faiblesses afin de répondre aux exigences des marchés d'importation. -CPV/VNA