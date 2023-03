Transformation de thon. Photo: tapchithuysan

Hanoï (VNA) - Dans le contexte de baisse de la demande des principaux importateurs tels que les États-Unis, le Japon, l'Égypte et l'Australie en janvier 2023, les exportations de thon transformé du Vietnam vers Israël ont augmenté à un rythme galopant, de 2.283% en glissement annuel.

Avec ce taux de croissance, Israël, en janvier 2022 à la 10e position des marchés d'importation de thon transformé du Vietnam, est passé au deuxième rang un an plus tard.



Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), l'inflation et la récession économique mondiale ont entraîné une forte baisse des exportations de la plupart des produits à base de thon vietnamien en janvier 2023, à l'exception du thon transformé code HS16 (longes de thon cuite à la vapeur surgelées) qui a connu une hausse de 25% par rapport à la même période de 2022.



Outre Israël, dans le segment du thon transformé, une croissance considérable a été observée sur les marchés principaux tels que le Pérou, le Canada, la Thaïlande, la Corée, l'Italie, le Mexique et le Chili.



Actuellement, le prix du thon sur le marché mondial ne montre aucun signe de ralentissement. Les contingents tarifaires préférentiels sont en vigueur. Tous ces éléments devraient stimuler davantage les exportations ces prochains mois, en particulier les longes de thon cuites à la vapeur surgelées. -CPV/VNA