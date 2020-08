Lors du colloque tenu le 4 août au district de Can Duoc, dans la province de Long An. Photo : http://baolongan.vn/

Long An (VNA) – Un colloque scientifique placé sous le thème « Exploiter les valeurs culturelles pour le développement socio-économique au district de Can Duoc » a eu lieu le 4 août dans cette localité de la province de Long An (Sud).

Organisé conjointement par le Comité populaire de ce district, l’Université des sciences sociales et humaines (relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville), ce colloque a vu la participation de représentants de différents services locaux et de Long An, ainsi que de professeurs et docteurs de l’Université des sciences sociales et humaines.

Les délégués ont discuté des futures orientations de Can Duoc, souligné le rôle de direction du Parti dans le développement socio-économique local. Ils ont également parlé des relations entre l’économie et la culture dans les orientations de développement de ce district, de l’édification de la Nouvelle Ruralité et des leçons tirées d’expériences, des modèles économiques et l’application de ces derniers dans le contexte actuel.

En plus, les participants ont fait le bilan des acquis dans plusieurs domaines à Can Duoc, notamment ses avancées socio-économiques et culturelles, ses efforts pour améliorer les conditions de vie des habitants locaux et lancer des modèles de soutien aux foyers démunis.

Selon le président du Comité populaire du district de Can Duoc, Huynh Van Quang Hung, les dirigeants locaux se concentrent sur l’exploitation des valeurs culturelles de la localité. Il s’agit d’une orientation qui sera mise en œuvre plus activement dans les mois et années à venir, a-t-il conclu.-VNA