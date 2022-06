Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Département général de météorologie et d'hydrologie du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ont organisé mardi une conférence présentant le système de guidage contre les crues soudaines en Asie du Sud-Est (SEAFFGS).

En tant que centre régional pour le SEAFFGS, le Vietnam sera chargé de gérer deux serveurs installés au Département général de météorologie et d'hydrologie et de se coordonner avec d'autres pays membres dans l'exploitation et l'utilisation des produits du SEAFFGS, afin d'améliorer les capacités de prévision et d'alerte aux crues soudaines et aux glissements de terrain.

Des délégués de la conférence. Photo: vietnamnet.vn



Selon Hwirin Kim, représentante de l'OMM, pendant la saison des pluies, l'Asie du Sud-Est est fortement touchée par les crues soudaines et les glissements de terrain. C'est la raison pour laquelle l'Asie du Sud-Est a été choisie pour construire un système de guidage d'alerte aux crues soudaines. Ce système aidera les pays d'Asie du Sud-Est à améliorer leurs capacités de prévention des crues soudaines et des glissements de terrain, contribuant ainsi à minimiser les effets néfastes de ces phénomènes.

Lors de la conférence, les participants ont conclu le volet Asie du Sud-Est du projet intitulé "Renforcer la résilience aux phénomènes hydrométéorologiques en renforçant les systèmes d'alerte précoce multi-catastrophes dans les petits pays insulaires en développement et en Asie du Sud-Est" (CREWS), financé par le gouvernement canadien. -VNA