Photo: VTV

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du Forum d'affaires Vietnam - République de Corée tenu le 28 novembre à Séoul, les compagnies aériennes vietnamiennes Bamboo Airways et VietJet Air ont dévoilé leur plan d’exploiter une série de lignes aériennes reliant des grandes villes du Vietnam et la capitale sud-coréenne.



A cette occasion, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé son plan d'exploitation de nouvelles lignes aériennes reliant Séoul (Incheon) à Da Lat, Can Tho, Nha Trang et Phu Quoc.



La ligne Séoul-Can Tho sera exploitée à raison de trois vols aller-retour par semaine, alors que celle Séoul-Da Lat assurera quatre vols aller-retour par semaine, et ce à partir de janvier 2020. La durée du vol sera de plus de cinq heures. Deux liaisons en exploitation que sont Séoul - Nha Trang et Séoul - Phu Quôc augmenteront leur fréquence pour répondre à la demande des passagers.



Bamboo Airways, quant à elle, a inauguré le même jour 3 lignes aériennes vers la République de Corée que sont Da Nang - Incheon, Cam Ranh - Incheon et Hanoi-Incheon.



L’exploitation de ces lignes aériennes contribuera de stimuler non seulement le développement du tourisme, mais aussi du commerce et des échanges culturels entre le Vietnam et la République de Corée.



Selon un représentant du Département général du tourisme de la République de Corée, le nombre de touristes vietnamiens au pays du matin clair n’a cessé de fortement augmenter ces dernières années. Le Vietnam se classe au 1er rang en termes de nombre de touristes en République de Corée et de croissance de leur nombre.



À l’inverse, le Vietnam est devenu une destination prisée par les voyageurs sud-coréens. Les 7 premiers mois de cette année, la République de Corée a dépassé la Chine pour devenir le premier pourvoyeur de touristes au Vietnam, avec 2,5 millions (+22,1% en glissement annuel). Da Nang et Nha Trang sont les deux lieux les plus attractifs. -CPV/VNA