Hanoï (VNA) - Située à 10 km au Nord-Est du centre-ville de Da Nang au Centre, la péninsule de Son Tra couvre une superficie de 4.390 ha, avec les paysages naturels variés, un climat frais et un système de transport pratique. La péninsule de Son Tra est une destination touristique attrayante qui est exploitée et développée par la ville de Da Nang pour attirer davantage des touristes, notamment après la pandémie de COVID-19.

La péninsule de Son Tra a de nombreux projets touristiques mis en service tels que Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Son Tra Resort & Spa, zone touristique de Bien Dong, zone touristique de Tien Sa, outre d'autres en cours comme la zone d'écotourisme marin, le villa de luxe Ghenh Ban - Bai Da, la zone d'écotourisme marin combinée à l'aquaculture, le complexe de luxe Ghenh Da - Mui Nghe...

Le chef du Comité de gestion de la péninsule de Son Tra, Nguyen Duc Vu, a annoncé que le comité avait mis en place des programmes pour répondre aux besoins de divertissement et de tourisme des résidents et des visiteurs dans la péninsule de Son Tra, par exemple la plongée en apnée, la pêche avec des pêcheurs, l’observation d’animaux sauvages…

Da Nang pilotera le service de tourisme nocturne à la plage de My An qui va accueillir les clients à partir du 30 avril 2022 avec les activités comme projection de films sur la plage, organisation d'événements en plein air en combinaison avec des activités communautaires et de jeux folkloriques… Ces activités se dérouleront toute la nuit ou jusqu'à environ 2h et 3h du matin selon les besoins des visiteurs.

Afin de protéger l’environnement de la péninsule de Son Tra, le Comité de gestion appelle les gens à participer aux activités de nettoyage sur la péninsule de Son Tra, sensibilise toujours auprès des habitants locaux comme des visiteurs sur les effets néfastes de l'alimentation des animaux sauvages...

Nguyen Duc Vu a précisé que le Comité de gestion avait conseillé le service du Tourisme de Da Nang pour adopter le Projet de développement de produits touristiques sur la péninsule de Son Tra, qui déterminait l'orientation et la feuille de route pour le développement de produits touristiques et proposait un plan de protection des ressources naturelles dans le but de développer et d'exploiter le tourisme durable, contribuant à la reprise du tourisme de Da Nang après l'épidémie de COVID-19. -VNA