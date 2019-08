Hanoi, 7 août (VNA) - La Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale s’est réunie mardi, 6 août, pour écouter le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales expliquer la responsabilité de l’État vis-à-vis des personnes âgées et handicapées.

Explication sur la responsabilité de l’État vis-à-vis des personnes âgées et handicapées - ảnh 1 Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung



Adoptées respectivement en 2009 et 2010, la loi sur les personnes âgées et celle sur les handicapés ont permis de mieux prendre soin de ces personnes, se sont félicités les députés. Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, leur a demandé de réfléchir à des mesures visant à encourager les seniors à continuer de travailler. En réalité, 40% des personnes retraitées continuent à travailler.



Actuellement, un million 700 mille personnes âgées et un million cent mille handicapés touchent des allocations mensuelles. Vingt mille autres sont soignés dans des établissements d’assistance sociale. Tous disposent d’une assurance-maladie, selon le ministre Dao Ngoc Dung. - VOV/VNA