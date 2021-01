Moscou (VNA) – Le Dr Alexandre Korolev de l’École des hautes études en sciences économiques (HSE) a souligné le 26 janvier à Moscou que l’ASEAN devrait redoubler d’efforts pour rester attractive et affirmer son rôle central, en vue de maintennir la sécurité régionale.

Le Dr Alexandre Korolev de l’École des hautes études en sciences économiques. Photo: VNA



S’exprimant au séminaire en ligne organisé par HSE, le Dr Alexandre Korolev a indiqué que l'ASEAN devait renforcer sa solidarité, maintenir un consensus au regard des questions les plus importantes de la région, telles que la Mer Orientale, la mise en œuvre de la Vision de l'ASEAN pour la région indo-pacifique...

L'ASEAN devrait chercher des solutions pour attirer des partenaires régionaux et trouver un programme de coopération unifiée dans le contexte de ressources limitées, et pourrait maintenir sa centralité en engageant la Chine et les États-Unis dans des institutions basées sur l'ASEAN telles que EAS, ARF, ADMM+, a-t-il ajouté.

Il a également précisé que la Russie pourrait coopérer activement avec l’ASEAN pour garantir la cybersécurité, lutter contre la piraterie et le terrorisme et régler des conséquences dues aux catastrophes naturelles. -VNA