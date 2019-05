Une équipe présente son spectacle lors de la deuxième phase des éliminations du concours "Expédition francophone" 2019, le 18 mai à Hanoï.

Hanoï (VNA) - Trois équipes : "Dionysus", "Bozo" et "Pomrange" ont passé avec succès l'épreuve de la 2e phase éliminatoire pour se hisser en finale du concours "Expédition francophone" 2019.



La première phase éliminatoire du concours sur les connaissances générales "Expédition francophone" 2019 a eu lieu le 11 mai à l’École supérieure de commerce extérieur de Hanoï, avec la participation de 12 équipes. Elles ont passé des épreuves d’expression écrite et orale autour du thème de la Francophonie et de ses spectacles. Le résultat a été annoncé un jour après et sept équipes ont été sélectionnées pour la deuxième phase, tenue le 18 mai.



Lors de cette phase, chaque équipe a tiré au sort un type d'arts du spectacle et s’est vu octroyer quatre jours pour préparer sa présentation sur ce type. Les thèmes concernaient les marionnettes sur l'eau, le mime, les comédies musicales, l’Opéra, la danse de la licorne, la magie et le monologue.



Le comité d’organisation a finalement rendu son verdict en sélectionnant trois finalistes: "Dionysus" de l’Université de Hanoï; "Bozo" de l’Académie diplomatique du Vietnam et Université de langues et d’études internationales relevant de l’Université nationale de Hanoï et enfin "Pomrange" du Lycée Hanoï-Amsterdam.



Rendez-vous en finale le 10 juin à L’Espace



La finale aura lieu le 10 juin à L’Institut français de Hanoï (L’Espace), 24 rue Tràng Tiên. Le 1er prix est de 5 millions de dôngs; le 2e de 3 millions; et le 3e d’un million. Tous les participants recevront des cadeaux. La valeur totale des prix est de 40 millions de dôngs.



Ce concours, initiative du club de français de l’École supérieure de commerce extérieur de Hanoï (CFE), est parrainé par l’ambassade de France au Vietnam, Wallonie-Bruxelles international, l’Agence universitaire de la Francophonie, le Centre de formation de l’anglais Ezone ainsi que les boutiques 1989 florist et Royaltea. Le journal Le Courrier du Vietnam (relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information) assurent la couverture médiatique du concours.



"+Expédition francophone+ c’est un concours des connaissances francophones qui a été créé en 2012. À travers les années, on a travaillé sur beaucoup de thèmes comme les meilleurs monuments, les fêtes. Tous ces thèmes là concernent les pays francophones. L’objectif de ce concours est de toucher les jeunes francophones de Hanoï à parler et pratiquer davantage la langue française ainsi que de leur fournir des connaissances francophones. Le thème de l’édition 2019 est +les spectacles vivants+. Parce que quand on parle de la France, on n’oublie jamais les arts de spectacle et les arts vivants", a fait savoir Pham Thu Hà, vice-présidente du CFE. -CVN/VNA