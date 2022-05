Photo :baotainguyenmoitruong.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement vient de publier une dépêche officielle demandant aux comités populaires des villes et provinces du Centre de renforcer la protection des ressources en eau souterraines.

Selon un représentant dudit ministère, les principales causes des affaissements de terrain, de pollution, de dégradation et d'épuisement des sources d'eau souterraines sont les activités de forage, d'exploration et d’exploitation et la construction d'ouvrages souterrains qui n'ont pas fait l'objet d'une attention appropriée à tous les niveaux.

Par conséquent, le ministère demande aux Comités populaires des villes et provinces d'ordonner d'urgence aux agences et unités compétentes d'exhorter les propriétaires terriens à forer des puits conformément à la réglementation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

L'accent sera mis sur l'examen et le traitement des puits forés relevant de projets de recherche et d'évaluation des eaux souterraines, sur des projets de recherche, d'investigation, d'exploration géologique et minière, sur des enquêtes géologiques... -VNA