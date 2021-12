Des experts participent à cet exercice. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – L’exercice de sécurité de l'information pour gérer les cyber-attaques via des incidents informatiques s’est tenu mercredi 22 décembre sur la plate forme e-meeting (rencontre en ligne).

Cor-organisé par l’Autorité de la sécurité de l’information du ministère de l’Information et de la Communication, le Commandement de la cyberdéfense relevant du ministère de la Défense du Vietnam et la compagnbie par actions BKAV Technology, cet exercice a réuni 150 techniciens sur la sécurité d’information des ministères, des agences au ressort central et des localités.

L'organisation de cet exercice vise à créer plus d'opportunités pour les unités impliquées de pratiquer le règlement des incidents et d'aider mutuellement face aux incidents, a déclaré Nguyên Thanh Phuc, chef de l’Autorité de la sécurité de l’information.

L'exercice consiste en une situation hypothétique concernant une attaque contre un serveur de messagerie important dans le pays, devant laquelle les unités participantes doivent évaluer la situation, résoudre le problème le plus rapidement possible, rétablir le service dans son fonctionnement normal, éviter l'affectation aux utilisateurs, découvrir l'origine de l'attaque et empêcher des événements similaires à l'avenir.- VNA

Au total 6.156 cyber-attaques ont visé les systèmes d’information du Vietnam de janvier à septembre, en forte hausse de 30% par rapport aux trois premiers trimestres de l’année précédente. -VNA