Hanoï (VNA) - La plupart des types de fils, de tissus tissés et tricotés en provenance d'Inde seront exemptés de droits de douane au Vietnam à partir du 1er janvier 2019, en vertu de l'Accord sur le commerce international des produits ASEAN-Inde.



L’Inde figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de matières premières et de machines textiles avec des produits de qualité à prix compétitifs, a déclaré le président de l'Association textile-broderie-tricot de Hô Chi Minh-Ville (AGTEK), Nguyen Xuan Hong.



De nombreuses entreprises vietnamiennes du textile et du vêtement explorent le gigantesque marché indien de 1,3 milliard d'habitants en investissant dans la fabrication de fils, de tissus, de prêts-à-porter et bien plus encore, a-t-il ajouté.



Dans l’autre sens, le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les investisseurs indiens, principalement en raison des coûts de main-d'œuvre concurrentiels et des politiques préférentielles appliquées à l'industrie du textile et du vêtement. Les fabricants indiens de textiles et de vêtements peuvent fonder des établissements de production au Vietnam pour profiter des avantages de ce marché, outre des accords commerciaux que le Vietnam a signés.



Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Inde se sont chiffrés à 7,62 milliards de dollars en 2017 et devraient s’élever à près de 10 milliards dollars en 2018, en hausse de 47% sur un an. –VNA