Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Pour les 10 premiers mois de l’année, le pays a affiché un excédent commercial estimé à 9,4 milliards de dollars, a annoncé le 29 octobre l’Office général des statistiques (GSO).



En octobre, les exportations nationales ont rapporté environ 30,27 milliards de dollars, soit une hausse de 4,5% en rythme annuel. De janvier à octobre, le montant total est estimé à 312,82 milliards de dollars (+15,9%). En 10 mois, 32 produits ont connu un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d’un milliard de dollars, dont six avec plus de 10 milliards de dollars.



Les importations, elles, ont atteint 28 milliards de dollars en octobre, soit une augmentation de 7,1% par rapport à la même période de l’année dernière. Pour les 10 premiers mois, elles se sont chiffrées à environ 303,42 milliards de dollars (+12,2%). En 10 mois, 44 produits ont connu un chiffre d’affaires à l’importation de plus d’un milliard de dollars, dont quatre avec plus de 10 milliards de dollars.



S'agissant des débouchés, les Etats-Unis ont été le plus grand marché d’exportation au cours des 10 derniers mois, avec 93,4 milliards de dollars. La Chine a été le plus grand fournisseur de produits au Vietnam, avec 100,7 milliards de dollars.

Pangasius pour exportation. Photo: VNA

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au cours des 10 premiers mois de l’année, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont rapporté plus de 44,9 milliards de dollars (+14,1%), et les importations, 37,2 milliards de dollars (+5,8%). Le secteur a ainsi affiché un excédent commercial de 7,7 milliards de dollars (+83,7%). -VNA