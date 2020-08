Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'accord de libre-échange Union européenne (EVFTA) favorise non seulement la croissance du commerce et des investissements entre le Vietnam et l'UE, mais constitue une force motrice pour les deux parties à promouvoir la coopération dans l’amélioration de la qualité de la croissance vers un développement durable.

Des experts lors du Forum en ligne. Photo : VNA

C’est ce qu’ont constaté des experts lors d’un Forum en ligne de coopération commerciale et industrielle avec le partenaire avec l'Union européenne "EVFTA - Opportunités de coopération stratégique pour le développement durable" tenu par le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Association européenne des entreprises au Vietnam (EuroCham), le 31 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Hoang Quoc Vuong a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1990, les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et l'UE se sont continuellement développées.

Au cours de ces 18 dernières années, la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux a été multipliée par 13, passant d'environ 4,1 milliards de dollars en 2000 à 56,45 milliards de dollars en 2019.

Parmi eux, les exportations du Vietnam vers l'UE ont atteint près de 41,5 milliards de dollars et les importations en provenance de cette région ont atteint plus de 14,9 milliards de dollars. En ce qui concerne les investissements directs, en mai 2020, 26 sur 27 pays membres de l'UE investissaient au Vietnam 2.040 projets réunissant un capital d'investissement total de 21,66 milliards de dollars. L'UE est devenue l'un des principaux partenaires économiques, commerciaux et d'investissement du Vietnam.

La mise en vigueur de l’Accord EVFTA à partir du 1er août 2020 est un tournant majeur dans l'histoire des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et l'UE.

M. Jean-Jacques Bouflet, vice-président d'EuroCham, a déclaré que l'EVFTA a exprimé la conviction et l'attente de l'UE dans la promotion d'une coopération commerciale et d'investissement globale avec le Vietnam. En conséquence, les entreprises de l'UE ont la possibilité d'accéder à l'un des marchés de consommation les plus dynamiques de l'ASEAN et d'Asie.

Selon M. Guru Mallikarjuna, les entreprises de l'UE s'attendent à ce que l'EVFTA crée une forte réforme institutionnelle, rendant l'environnement des investissements et des affaires du Vietnam plus transparent et encourage le Vietnam à continuer d'améliorer la qualité de ses ressources humaines, promouvoir la numérisation d'information et des processus de gestion.

Les entreprises de l'UE souhaitent contribuer au développement économique local au Vietnam en promouvant la coopération, les liens technologiques et les processus opérationnels entre les groupes multinationaux de l'UE et les PME au Vietnam.

Lorsque les entreprises vietnamiennes se développeront et seront capables d'être des partenaires pour les entreprises de l'UE, l'efficacité de la coopération entre les deux communautés d'affaires atteindra une efficacité optimale et durable, a souligné M. Guru Mallikarjuna. - VNA