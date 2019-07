Forum « Dialogue sur l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), organisé lundi matin 1er juillet à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) permet non seulement aux entreprises nationales d’élargir les marchés et d’augmenter la valeur des exportations, mais également d’attirer des investissements de qualité en provenance d’Europe vers le Vietnam, a déclaré le 1er juillet à Hanoi le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh.

L’EVFTA créera également les conditions nécessaires à la création de nouvelles chaînes de valeur du Vietnam avec un partenaire important dans le monde, a-t-il souligné, lors du Dialogue sur l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), organisé lundi matin 1er juillet par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec la Délégation de l’UE au Vietnam et de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Outre l’EVFTA, l'EVIPA contribuera également à affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale, en tant que l'un des principaux pays contributeurs et responsable du développement de la mondialisation, de la libéralisation et de la facilitation des échanges commerciaux, a-t-il affirmé.

L’EVFTA favorisera certainement les relations commerciales entre le Vienam et l’UE, contribuant ainsi à élargir davantage le marché des exportations vietnamiennes.

De plus, grâce à la signature de ces deux accords, les entreprises européennes devront profiter de l’amélioration de l’environnement d’investissement et des conditions d’affaires au Vietnam, a-t-il précisé, ajoutant que le Vietnam devrait attirer davantage d'investissements européens et d’autres pays, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'électronique, de la construction automobile.

De leur côté, Cecilia Malstrom, Commissaire européenne au commerce, et Nicolas Audier, président de l’Association des entreprises européennes au Vietnam, ont suggéré aux entreprises des deux parties de mieux profiter de ces accords pour la prospérité et le développement durable.

La Commissaire européenne au commerce a fait savoir que l'UE souhaitait obtenir rapidement le consensus du Parlement européen pour la mise en œuvre de ces deux accords.

Le président de la VCCI, Vu Tiên Lôc, a estimé qu’il s’agissait des deux meilleurs accords de tous les temps. Cependant, le défi pour les entreprises vietnamiennes est relativement grand, lorsqu’elles sont principalement des petites et moyennes entreprises et des microentreprises.

La VCCI a également passé un accord préliminaire avec EuroCham sur la possibilité d’un programme d’action conjoint et la création d’un Conseil mixte d'entreprises Vietnam - UE, ainsi que l’organisation d’un forum annuel des entreprises entre le Vietnam et l’UE. Elle accompagnera les entreprises pour proposer des initiatives au gouvernement du Vietnam et des pays de l'UE afin de promouvoir les relations de coopération entre les deux parties, a-t-il indiqué.

Dès l'entrée en vigueur de l’EVFTA, 99% des droits de douane sur les transactions bilatérales seront supprimés. Cet accord pose des normes élevées en termes de garantie de la sécurité au travail, de protection de l’environnement et des consommateurs. L’accord de protection des investissements est, quant à lui, de nature à augmenter les investissements européens au Vietnam. -VNA