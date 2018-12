Tournoi de volley-ball entre des sportifs de Dong Thap et de Prey Veng. Photo : VNA



Dong Thap (VNA) – Un événement sportif commun entre les provinces vietnamienne de Dong Thap et cambodgienne de Prey Veng a été organisé le 14 décembre dans le chef-lieu frontalier de Hong Ngu, Dong Thap.



Plus de 120 sportifs cambodgiens et vietnamiens ont participé à des tournois de football, de volley-ball, de pétanque et de tir à la corde.



Il s’agit de la 11e fois que la province de Dong Thap (Sud) accueille des délégations sportives de Prey Veng pour des événements communs.



Les échanges sportifs sont l’un des événements annuels entre les deux provinces pour développer leur amitié et leur coopération intégrale.



A cette occasion, le vice-gouverneur de Prey Veng, Chhan Tha, a affirmé les efforts de sa province et de Dong Thap pour resserrer leur solidarité et favoriser les échanges transfrontaliers. De son côté, le vice-président du Comité populaire de Dong Thap, Doan Tan Buu, s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales se développeraient de façon durable en tous domaines, dont les sports et la culture. -VNA