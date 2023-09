Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a fait savoir qu'en août dernier, une équipe d'inspection du Service américain de sécurité et d'inspection des aliments (FSIS) s'était rendue au Vietnam pour évaluer le système de contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire du poisson de l'ordre des Siluriformes exporté vers les États-Unis.L'équipe a inspecté 10 entreprises de transformation et d'exportation, parmi les 26 exportateurs du pangasius vietnamien vers les États-Unis; 5 fermes d'élevage de pangasius fournissant des matières premières aux usines de transformation à Can Tho, Soc Trang, Tien Giang et Dong Thap; 3 agences relevant de la Direction de la qualité, de la transformation et du développement des marchés (NAFIQPM), ainsi que le laboratoire des essais biologiques et chimiques du Centre de qualité des produits agricoles, forestiers et aquatiques de la Région 6.Selon l’évaluation initiale, l'équipe d'inspection du FSIS n'a pas enregistré d'erreurs dans trois volets: la supervision par les autorités compétentes; les agences chargées de la sécurité alimentaire et les réglementations relatives à la protection des consommateurs; programme d'analyse microbiologique.Pour les trois volets sur le contrôle de l’hygiène et la vérification du système HACCP, le programme de contrôle des résidus chimiques et le laboratoire d'essais, l'équipe d'inspection a enregistré un certain nombre d'erreurs: la surveillance de la qualité de l'eau non conforme à la réglementation, la mise en œuvre inexacte des règles d'hygiène prescrites par l'entreprise, la détermination incorrecte des points de contrôle critiques (CCP). "Ces erreurs ont été corrigées dès que l'équipe d'inspection a terminé son travail au Vietnam", a déclaré la NAFIQPM.Selon la NAFIQPM, le résultat officiel sera informé 30 jours après l'inspection. Pendant le temps d'examen et de traitement des informations, le FSIS pourrait enregistrer des erreurs ou des recommandations supplémentaires.Le vice-ministre Phung Duc Tien a souligné que le Vietnam avait engagé un processus de lutte contre les taxes antidumping sur le marché américain. En conséquence, les inspecteurs américains se rendent périodiquement au Vietnam pour évaluer l'équivalence du système de contrôle de la sécurité alimentaire. Lorsque les États-Unis reconnaissent l'équivalence, ils prouvent le niveau de production à partir de l’élevage des alevins jusqu’à la pêche et la transformation du pangasius vietnamien.L’élevage du pangasius, après 25 ans de développement, est devenu un secteur important avec une production annuelle d'environ 1,6 million de tonnes. Ses exportations ont atteint un record de 2,46 milliards de dollars en 2022.Dans l’actuel contexte difficile, l'Association vietnamienne des producteurs et des exportateurs de produits aquatiques (VASEP) prévoit que le chiffre d'affaires à l'exportation du pangasius cette année ne serait qu’environ 2 milliards de dollars, en baisse de 15% en glissement annuel. -VNA