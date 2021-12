Hanoi, 20 décembre (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement a demandé au Comité de gestion des zones industrielles (ZI) et zones économiques (ZE) des villes et provinces au niveau central de faire un rapport sur la construction et le développement des ZI et ZE côtières en 2021 afin d’évaluer de manière exhaustive leur fonctionnement à l'échelle nationale.

Photo : VNA

Le ministère du Plan et de l'Investissement a demandé également au Comité de gestion des ZI et ZE des localités de faire des rapports sur l'attraction des investissements, l'aménagement et l'utilisation des terrains dans les ZE côtières en 2021. Ces rapports devrait être présentés au ministère du Plan et de l'Investissement avant le 27 décembre 2021.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des neuf premiers mois de 2021, on a dénombré 41 projets de construction d'infrastructures de nouvelles ZI, d'agrandissement, d'ajustement de ZI existantes, couvrant une superficie totale d’environ 7 670 ha.

En septembre dernier, 563 parcs industriels sont inclus dans l’aménagement national de développement des ZI avec une superficie naturelle totale d'environ 210.900 ha représentant environ 0,6% du total de la superficie naturelle du pays.

Sur le total, 397 ont été créés, couvrant environ 122.900 ha. Fin septembre dernier, le taux d'occupation des parcs industriels créés dans l’ensemble du pays atteignait environ 52,5 %. - VNA