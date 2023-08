Les autorités et l'armée du Laos continuent à rechercher un chauffeur vietnamien disparu lors d'un glissement de terrain sur un tronçon de l'autoroute 8 reliant les provinces lao de Khammuan et de Bolikhamxay après avoir secouru 45 citoyens vietnamiens piégés dans la même zone, ont rapporté les médias lao.

Le matin du 9 août, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a reçu Paul Hutchings, directeur de Google for Education pour l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le journal "Phu nu Viêt Nam" (Femmes vietnamiennes) et la marque de vêtements pour hommes Aristino ont annoncé mardi 8 août le lancement d’une campagne de collecte de dons pour aider les orphelins et les enfants défavorisés.

L’Association d’amitié Malaisie-Vietnam (MVFA) a annoncé un modèle de coopération des villes jumelles entre Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) et Ipoh (État de Perak, Malaisie), mardi 8 août à Kuala Lumpur, à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays. ​

Deux femmes ont été condamnées à 15 ans de prison chacune pour « abus des droits à la liberté et à la démocratie portant atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus ».