Hanoï, 16 février (VNA) - La Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a publié le 16 février à Hanoi, le Livre blanc 2022-2023 sur le thème « Vers une économie verte et un développement durable ».

Lors de la cérémonie de la publication du Livre blanc 2022-2023 sur le thème « Vers une économie verte et un développement durable ». Photo : VNA

La publication annuelle présente des recommandations politiques visant à résoudre les obstacles réglementaires et à faciliter la croissance de l'économie du pays, en se concentrant sur les domaines des soins de santé, de l'économie verte et de la durabilité, ainsi que de l'innovation et de l'investissement.Le président d'EuroCham, Alain Cany, a déclaré que l'introduction du Livre blanc , ainsi que des discussions pertinentes, ont permis de rechercher des solutions pour le développement de tous les domaines.EuroCham donne également des recommandations sur la gestion des eaux usées, le développement de l'énergie éolienne offshore et la construction écologique, ainsi que de nouvelles réglementations sur les visas et les permis de travail pour attirer la main-d'œuvre étrangère.Il a promis qu'EuroCham se coordonnerait avec le Vietnam pour créer des opportunités pour toutes les parties.Thomas Wiersing, chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, a déclaré que l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a facilité l'import-export et l'investissement de l'UE et du Vietnam, ajoutant que le lancement du livre blanc contribuera à renforcer la coopération bilatérale en matière d'investissement et à attirer davantage de capitaux au Vietnam.Afin de mettre en œuvre efficacement l'EVFTA et cette coopération, Thomas Wiersing a exprimé son espoir d'un soutien accru des entreprises et du gouvernement du Vietnam pour tirer pleinement parti des avantages existants apportés par l'accord.Selon le Livre blanc, le Vietnam présente de grandes opportunités d'investissement et de développement des énergies renouvelables et de l'énergie éolienne comme solution alternative pour accompagner la transition du pays.Stuart Livesey, représentant du groupe CIP, a déclaré que les nouvelles sources d'énergie telles que l'énergie éolienne offshore nécessitent d'énormes investissements. Cependant, la complexité de ces projets provient principalement d'un manque de cadre juridique et politique, qui a ralenti les flux de capitaux d'investissement nécessaires pour atteindre des émissions nettes nulles, a-t-il déclaré.Les participants ont déclaré qu'ils attendaient des informations plus claires sur le plan de développement énergétique du Vietnam et ses politiques connexes, ainsi que le développement rapide d'un cadre juridique et politique permettant au secteur privé de s'engager dans des investissements énergétiques nationaux.Nguyen Quang Vinh, vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré que de nombreux aspects tels que la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, l'hydrogène à faible émission de carbone, la valorisation énergétique des déchets ou le tourisme vert sont nouveaux.