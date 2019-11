Présentation des études en France en anglais par Campus France Vietnam, le 23 novembre à Hanoï.

Hanoï (VNA) - Le 23 novembre au siège du Centre australien pour l'éducation et l'entraînement (ACET) à Hanoï, a eu lieu une présentation sur les études supérieures en France en anglais, organisé par le Service pour la promotion des études en France et des formations françaises au Vietnam, Campus France Vietnam.



Une vingtaine de personnes se sont rendus au Centre australien pour l'éducation et l'entraînement (ACET) à Hanoï, afin de découvrir les études supérieures en France, mais en anglais. Les participants étaient majoritairement composés d’étudiants ou de futurs étudiants, ainsi que de leurs parents accompagnants.



Lors de cet évènement, les responsables de Campus France Vietnam ont présenté les programmes d’études en anglais dans leur ensemble c’est-à-dire de la candidature aux frais de scolarités, en passant par le logement et la vie étudiante.



Ils ont également souligné les possibilités de ces programmes d'échange entre les établissements vietnamiens et français, ainsi que de renseigner sur les projets d'études et professionnels.



À cette occasion, Campus France Vietnam et ACET ont aussi organisé une table ronde avec deux anciens élèves qui sont venus partager leur expérience à ce sujet.



Ancienne étudiante en marketing de mode à l'INSEEC, Nguyên Ngoc Trà My a souligné que les établissements français étaient "très accueillants pour les étudiants qui poursuivent leurs études en anglais". Un propos qui a été confirmé par Nguyên Trung Duc, ancien étudiant en gestion d'évènements stratégiques à l'École de commerce Skema. Ce dernier a également ajouté que ces formations lui "ont permis de perfectionner les compétences" sur son lieu du travail.



La France est actuellement la 4e destination au monde qui compte plus de 310.000 étudiants internationaux, dont près de 7.000 Vietnamiens. En effet, pas moins de 36.000 programmes d'études dans plus de 3.500 établissements à l'Hexagone sont suivis par des étudiants du monde entier.



Environ 1.300 formations en France sont enseignées en anglais, avec des frais scolaires annuels qui ne représentent qu’un tiers de ceux pratiqués dans les pays anglophones. Un constat plutôt réjouissant si l’on prend aussi en compte les bourses universitaires et les aides financières disponibles. Le gouvernement français met en place de nombreuses politiques en faveur de la recherche d'emploi des jeunes diplômés.



Toutes les informations sont disponibles sur le site de Campus France Vietnam. -CVN/VNA