Deux compagnies aériennes vietnamiennes exploitent des vols à l’aéroport de Con Dao. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Administration de l'aviation civile du Vietnam a envoyé une note à la société des aéroports du Vietnam (ACV) concernant l'étude sur l'installation d'un système d’éclairage pour rehausser la capacité opérationnelle de l'aéroport de Con Dao, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Selon l'Administration de l'aviation civile du Vietnam, la demande d’exploitation des vols au départ ou à l’arrivée de l'aéroport de Con Dao ne cesse d’augmenter, les compagnies aériennes vietnamiennes ouvrant de nouvelles lignes. Néanmoins, les infrastructures de cet aéroport restent limitées, en particulier il ne sert que des vols du jour.

Cela a un grand impact sur la capacité opérationnelle et la possibilité d'augmenter le transport aérien à l'aéroport, a estimé le chef de l'Administration de l'aviation civile du Vietnam.

Pour répondre à la demande d’augmentation de la capacité opérationnelle dans les temps à venir et créer les conditions permettant aux compagnies aériennes nationales d'augmenter ou d’ouvrir des vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé à la société des aéroports du Vietnam d’élaborer un plan et de déployer prochainement l'installation d'un système d’éclairage.

Auparavant, le groupe FLC avait proposé de financer l'installation d'un système d’éclairage à l'aéroport de Con Dao. Cela contribuera à augmenter le trafic aérien et donc à promouvoir le développement socio-économique de la localité.

Actuellement, deux compagnies aériennes vietnamiennes exploitent des vols à l’aéroport de Con Dao, à savoir Bamboo Airways et VASCO (un membre de Vietnam Airlines).

Bamboo Airways a ouvert des vols directs reliant Hanoï, Hai Phong, Vinh, Ho Chi Minh-Ville à Con Dao. VASCO exploite la ligne Ho Chi Minh- Ville-Con Dao. -VNA