Photo: VNA



Tel Aviv (VNA) - Un espace culturel et culinaire vietnamien a été ouvert dans la ville israélienne de Netanya le 16 avril.



Organisé par l'ambassade du Vietnam en Israël, en collaboration avec le restaurant Viet-Taam, cet espace contribuera à populariser la cuisine, la culture et le tourisme du Vietnam tout en renforçant la coopération commerciale et les échanges entre les deux pays.



L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a déclaré que son ambassade y organiserait plusieurs activités chaque mois, notamment des séminaires, des réunions d'affaires, des performances artistiques et des défilés de mode.



Selon la mairesse de la ville de Netanya, Miriam Feirberg-Ikar, en tant que ville touristique, Netanya accueille des visiteurs du monde entier et de nombreuses personnes sont émerveillées par la cuisine et la culture vietnamiennes.



A cette occasion, l'ambassade a présenté un modèle d’organisation d’événements "tripartites" entre le Vietnam - Israël et un autre pays comme l'Italie, la Suisse, le Canada, la Colombie, la République dominicaine…



Plus tôt ce mois-ci, l’ambassade du Vietnam en Israël a organisé à l’école de cuisine Attilio dans la ville d'Or Yehuda une "Nuit du pho" pour présenter le "pho", une soupe de nouilles vietnamienne, à des amis et convives locaux. L’événement faisait partie d’une série d’activités organisées à l’occasion du 75e anniversaire de l’Indépendance de l’Etat d’Israël (1948-2023) et du 30e de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël (1993-2023). -VNA