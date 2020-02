Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé a décrété le 1er février l’ épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus à Khanh Hoa, après avoir détecté le premier cas de contamination dans cette province centrale.Il s’agit d’une réceptionniste d’hôtel de 25 ans qui avait eu des contacts étroits avec deux clients chinois qui ont été ensuite testés positifs et sont devenus les deux premiers cas du nouveau coronavirus au Vietnam. La patiente est actuellement mise en quarantaine dans l’Hôpital des maladies tropicales de la province de Khanh Hoa. Elle n’a plus de fièvre ni toux.A Quang Nam (Centre), le directeur du Service provincial de la Santé, Nguyen Van Hai, a annoncé le 1er février que l’Hôpital général de cette province mettait en quarantaine une fille de 19 ans de retour de Wuhan en Chine. Ses proches sont aussi placés sous surveillance.A Bac Giang (Nord), les autorités provinciales ont décidé de suspendre la fête printanière de Tay Yen Tu et les activités dans le cadre de la Semaine de la culture et du tourisme de Bac Giang 2020, ainsi que d’autres fêtes printanières traditionnelles dans les localités de la province. Cette province ne déplore à ce jour aucun cas du nouveau coronavirus.Selon un rapport du ministère vietnamien de la Santé, à 8h30 le 1er février 2020, l'épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus, qui est apparue dans le centre de la Chine, a fait 259 morts dans l'ensemble de ce pays. 11.949 cas de contamination ont été recensés dans le monde, dont 11.791 cas en Chine. Outre la Chine continentale, l’épidémie a touché 26 pays et territoires. -VNA