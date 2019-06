Le Vietnam possède le plus grand potentiel éolien d’Asie du Sud-Est. Photo: theleader

Hanoï (VNA) - Lors d'une récente séance de travail avec l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Wath, et le président du groupe Enterpize Energy, Ian Hatton, le ministre et chef du Bureau gouvernemental, Mai Tien Dung, a hautement apprécié le projet éolien de Thanglong Wind, au large du cap Ke Ga, province de Binh Thuan. Il s’agit d’un projet utilisant des technologies avancées à l’échelle mondiale.



“Le gouvernement vietnamien est favorable à la politique de développement des énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne. Le gouvernement crée toujours le maximum de conditions pour les investisseurs dans ce secteur”, a-t-il souligné.



L’ambassadeur britannique a déclaré que Thanglong Wind était une preuve vivante de la promotion des relations économiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni. L’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam veillera toujours à soutenir les investisseurs en cas de difficultés afin d'assurer la bonne marche du projet, au bénéfice des relations économiques et commerciales entre les deux pays.



Le Vietnam possède le plus grand potentiel éolien d’Asie du Sud-Est avec une capacité estimée à plus de 513.000 MW. Selon la Banque mondiale (BM), 8,6% de la surface terrestre du Vietnam est riche en potentiels pour l'installation de grandes éoliennes.



Le développement de l'éolien offshore et de l’économie maritime contribuera à la défense de la sécurité et de la souveraineté nationales, permettant d’attirer de nombreux investisseurs de nombreux pays.-CPV/VNA