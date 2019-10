Hanoi (VNA) – L’Institut de la stratégie et des politiques sur les ressources naturelles et l’environnement (ISPONRE) du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a signé lundi 28 octobre à Hanoi un protocole d’accord avec l’Association de l’environnement du Japon (JEA), visant à établir la coopération bilatérale et à renforcer les capacités d’ISPONRE.

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord entre l’Institut de la stratégie et des politiques sur les ressources naturelles et l’environnement et l’Association de l’environnement du Japon. Photo : baotainguyenmoitruong.vn

Selon le texte, les deux parties s’associent dans les activités de recherche et de coopération et dans les domaines notamment l’évalution de l’environnement, les lois et les réglementations relatives à la gestion de l’environnement, l’étalonnage et l’évaluation de l’environnement.Le chef adjoint de l’ISPONRE, Nguyên Trung Thang, a indiqué que son établissement est en mesure de mener des activités de conseil, des études sur l’impact environnemental des projets d’investissement japonais au Vietnam.La coopération bilatérale s’effectuera sous forme de voyages d’étude, d’organisation conjointe de colloques, d’échange d’informations, de recherche et d’édition de publications, d’élaboration de programmes scientifiques.Le président de la JEA, Osamu Kajitani, a estimé que les domaines de coopération bilatérale s’avèrent très vastes et que ce partenariat permettra de fournir un meilleur soutien aux entreprises. – VNA